(Fast) Halbe-Halbe

Im Schnitt sind die Gründerinnen und Gründer in NÖ 36,4 Jahre alt, der Frauenanteil (ohne Personenbetreuerinnen) beträgt dabei 44,2 Prozent. Nahezu jedes zweite Unternehmen in Niederösterreich wird also von einer Frau gegründet.

Im Zuge der Initiative „Gründerland NÖ“ haben Land und Wirtschaftskammer NÖ ihre Ressourcen mit Kooperation des Gründerservices der WKNÖ und der Gründeragentur riz up des Landes gebündelt. Im ersten Halbjahr gab es 8.000 Kundenberatungen durch riz up, über 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen das kostenlose Angebot der riz up Seminare in Anspruch. Die WKNÖ konnte über 7.000 gewerbliche Neu- und Wachstumsgründer mit über 14.500 Beratungen erreichen.