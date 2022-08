Einlass-Stopp bei Supermarkt am Praterstern

Ein großer Ansturm sorgte am Feiertag für Überlastung bei einem Supermarkt am Praterstern. Auf sozialen Medien wurden Fotos mit Menschenmassen vor dem Eingang gepostet. Der Supermarkt, der auch an Feiertagen offen hat, musste kurzfristig um die Mittagszeit gesperrt werden. Der Sicherheitsdienst musste einspringen und für eine Blockabfertigung sorgen. Im Geschäft soll es vor allem an den Kassen und im Feinkostbereich zu langen Wartezeiten gekommen sein.