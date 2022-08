Rekordversuch: Eine Segelreise um die Welt in 200 Tagen

Zum vierten Mal versucht der Wiener Extremsegler Norbert Sedlacek die Welt zu umsegeln. Dabei will er einen Weltrekord brechen: er will dies n├Ąmlich "einh├Ąndig" also alleine schaffen. In 200 Tagen will er mit einem vollelektrischen und nur mit erneuerbaren Energien betriebenen Boot wieder in Frankreich (Les Sables dÔÇÖOlonne) ankommen. Dort startete er heute um 11 Uhr den 32.000 Seemeilen langen Trip.