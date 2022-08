100 Jahre St. Pöltner Hütte: Jubiläumsfeier auf 2.481 Meter Seehöhe

Bis heute wird die Hütte in der Venedigergruppe der Hohen Tauern nur per Hubschrauber oder zu Fuß versorgt. In drei bis vier Stunden Gehzeit gelangt man je nach Weg zur St. Pöltner Hütte. Wirt Reinhold Hofmann hat in den Sommermonaten von Mitte Juni bis Mitte September geöffnet.

