Flitterwochen endeten mit Rettungseinsatz

Eine Bergtour am Dachstein (Bezirk Gmunden) hat f√ľr ein deutsches Paar in den Flitterwochen erst abseits der geplanten Route und dann mit einem Hubschrauberflug geendet. Die beiden - 34 und 28 Jahre alt - folgten am Dienstag ihrer mit digitalen Karten geplanten Route von der Bergstation der Dachsteins√ľdwand zur Steiner Scharte auf den Gosau Gletscher.

Im Bereich der Windlucke kamen sie vom Weg ab und wagten es nicht mehr weiterzugehen, berichtete die oö. Polizei.