Zwei neue Regenbogen-Schutzwege, nur einer steht für Toleranz

Ausschließen wolle man auch in Favoriten keinen, versichert man in der Bezirksvorstehung. Nur die Intention der Umgestaltung sei eine andere gewesen. Der Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ) freut sich indes über das „bunte Zeichen für Solidarität“ in seinem Bezirk.

Teil der Gesellschaft

Die Regenbogen-Initiative findet man bei HOSI generell gut. „Wenn Leute der Community die Farben im Stadtbild sehen, spüren sie, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind“, so Otte.

Auch in Favoriten muss man nicht auf dieses Gefühl verzichten. Zwei Bänke am Keplerplatz gibt es in Regenbogen-Optik. Und die wurden wirklich als Zeichen der Toleranz aufgestellt.