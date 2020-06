Mariahilf bekommt den dritten Wiener Regenbogen-Schutzweg

Der erste wurde voriges Jahr im Rahmen der EuroPride vor dem Burgtheater auf die Fahrbahn gepinselt, der zweite vor Kurzem in Währing. Am Dienstag bekommt nun auch Mariahilf einen Regenbogen-Schutzweg. Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (beide SPÖ) werden den bunten Zebrastreifen um 11 Uhr Vormittag an der Kreuzung Gumpendorfer Straße/Kaunitzgasse - also direkt vor dem Apollokino - einweihen.

Mitten im Pride-Monat setzt der Bezirk Mariahilf damit ein dauerhaftes Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Getroffen wurde die Entscheidung aber bereits im Vorjahr. Schon 2019 stellte der Bezirk auf Betreiben von SPÖ und Grünen den Antrag auf Errichtung eines Regenbogen-Schutzwegs.

Regenbogen-Corso

In Mariahilf setzen der homosexuelle Bezirkschef Markus Rumelhart und die Mehrheit der Bezirksvertretung immer wieder Impulse für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen. So gibt es etwa in der Otto-Bauer-Gasse jedes Jahr ein Regenbogen-Straßenfest - nur heuer musste es wegen Corona entfallen.