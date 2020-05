Regenbogenparade soll mit 100 Fahrzeugen über den Ring ziehen

Keine Partytrucks und keine dicht gedrängten Demonstranten und Demonstrantinnen in grellen Kostümen: das erlauben die Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht. Trotzdem soll es heuer in Wien eine Regenbogenparade geben, sozusagen in der Light-Version: Am 27. Juni zieht deshalb ein Regenbogen-Corso um den Ring.

Um die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht zu riskieren, sind nur Autos und Motorräder zugelassen. Fürs Erste wurde die "Demonstration für die Vielfalt" für 100 Teilnehmer angemeldet, berichtet Vienna-Pride-Organisatorin Katharina Kacerovsky. (Zum Vergleich: voriges Jahr als die EuroPride in Wien stattfand, waren es rund 500.000 Teilnehmer).

Für LGBTIQ-Personen (also Lesben, Schwule, Bisexuelle, transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen) gehe es zum einen darum, "sichtbar zu sein". Und zum anderen "aktiv auf die Straße zu gehen".

Virtuelle Global Pride

Der Regenbogen-Corso ist Teil der - rein virtuellen - Global Pride, die am 27. Juni stattfindet. Mehr als 300 internationale Prides - von Bangkok und Sidney, über Madrid und Kapstadt, bis nach New York und Mexico City - sowie zahlreiche Prominente werden daran beteiligt sein. Die einzelnen Beiträge wird man via Livestream in diversen Szenelokalen sehen können. Zudem sind an dem Tag die Wiener Schulen und Straßenbahnen wieder mit der Regenbogenfahne beflaggt.