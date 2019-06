EuroPride: 460.000 demonstrierten für Gleichberechtigung

Mit der größten Regenbogenparade, die Wien je gesehen hat, ging die EuroPride2019 am Samstagnachmittag auf die Zielgerade. Auf der Ringstraße demonstrierten trotz brütender Hitze rund 460.000 Menschen für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte. Lesben, Schwule, Bi-, Trans-, Inter- und Heterosexuelle.

In Bewegung setzte sich der riesige Paradenzug kurz nach Mittag zwischen Rathaus und Burgtheater, von wo es ein Mal gegen die Fahrtrichtung - also andersrum - um den Ring ging. In Summe nahmen 107 Wägen und Fußgruppen an der Parade teil - so viele wie noch nie.