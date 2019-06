EuroPride: Gleichgeschlechtliche Paare feierten "Wedding Day"

"Es ist sehr berührend zu sehen, wie glücklich diese Paare heute an ihrem Hochzeitstag hier stehen und den Triumph ihrer gemeinsamen Liebe feiern können", sagt Katharina Kacerovsky, die Veranstalterin der EuroPride 2019. "LGBTIQ-Menschen müssen meist große Hürden überwinden, um an diesen Punkt zu kommen - und tatsächlich müssen wir nach wie vor auf den Missstand aufmerksam machen, dass die 'Ehe für alle' nur für jene Paare gilt, deren Herkunftsland die gleichgeschlechtliche Ehe vor dem Gesetz anerkannt hat. Der heutige Hochzeitstag soll also nicht nur Grund zum Feiern sein, sondern gleichzeitig für Sichtbarkeit sorgen."

Andersrum um den Ring

In den nächsten Tagen wird die EuroPride in der Innenstadt nicht mehr zu übersehen sein: Livemusik und Gastrostationen gibt es von 12. bis 15. Juni im EuroPride Village auf dem Rathausplatz sowie am 14. und 15. im EuroPride Park im Sigmund-Freud-Park.

Für Laufsportbegeisterte gibt es am Freitag den EuroPride Run auf der Ringstraße. Und am Samstag (15. Juni) findet ebendort das absolute Highlight der EuroPride statt: Die Regenbogenparade - zu der dieses Jahr bis zu 500.000 Leute erwartet werden.

Lesben, Schwule, Bisexuelle, Heterosexuelle, Trans-, Cis-, Inter- und queere Personen demonstrieren für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte. Die Parade startet um 12 Uhr auf Höhe des Rathausplatzes. Von dort bewegt sich der Paradenzug gegen die Fahrtrichtung einmal rund um Ring und Kai bis zurück zum Pride Village.