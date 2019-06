Junge ÖVP darf nicht bei Regenbogenparade marschieren

"In der Vergangenheit haben sich diese und auch die ÖVP nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um die Rechte von Homosexuellen gegangen ist", gibt der ÖVP-Abgeordnete zu, "dieses Argument ist auch nicht zu relativieren."

Aber: "Im Umkehrschluss heißt das für mich, dass es sogar umso wichtiger ist, auch hier mehr Bewusstsein zu schaffen und die Kräfte, denen Gleichberechtigung ein ehrliches Anliegen ist, zu stärken." Die JVP Wien habe sich immerhin "vor dem Urteil des Verfassungsgerichthofs" und "entgegen der Parteilinie" öffentlich für die Ehe für Alle ausgesprochen.

Vielleicht löst Debatte "etwas Positives" aus

Einig sind sich Marchetti und Yvon in ihren Stellungnahmen gegenüber dem KURIER, dass diese Absage noch nicht das Ende vom Lied ist. "Wir verbleiben vorerst mit der Hoffnung, dass alleine die Debatte darüber etwas Positives auslöst", schreibt Marchetti.

"Wenn es in der JVP und, noch besser, in der ÖVP ein glaubwürdiges Umdenken gibt, können wir gerne neu darüber reden", sagt wiederum Yvon, der betont, dass es sich bei der diesjährigen Absage um "keine grundsätzliche Ablehnung konservativer Politik" handle. "Wir werden es nächstes Jahr jedenfalls wieder probieren", so Marchetti.