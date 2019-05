Geldregen unterm Regenbogen: EuroPride belebt die Wirtschaft

Dass sich Wien nicht zuletzt durch den Life Ball und den Song Contest 2015 als Regenbogen-Hotspot etabliert hat, belegen mehrere Auszeichnungen. Unter anderem wählte GayTravel.com, eine der weltweit größten LGBTIQ-Reiseplattformen, die Stadt 2018 zur „Besten Internationalen Destination“. Und ebenfalls im Vorjahr gewann Wien den australischen LGBTIQ-Award als „Destination des Jahres“ – wobei man sich gegen New York City, Kanada, Thailand und Las Vegas durchsetzte.

Programm-Highlights

In den nächsten beiden Wochen finden in Wien mehr als 50 EuroPride-Veranstaltungen statt. Der Startschuss fällt am 1. Juni mit dem „andersrum ist nicht verkehrt“-Straßenfest in Mariahilf. Gefeiert wird von 14 bis 20 Uhr in der Otto-Bauer-Gasse. Livemusik und Gastrostationen gibt es von 12. bis 15. Juni im EuroPride Village auf dem Rathausplatz sowie am 14. und 15. im EuroPride Park im Sigmund-Freud-Park. Zu den größten Events zählt auch der EuroPride Run am 14. Juni auf der Ringstraße. Ebendort findet am Tag darauf das Highlight der EuroPride statt: die Regenbogenparade.