EuroPride in Wien: Eine Million Teilnehmer erwartet

Akzeptanz. In etwas mehr als einer Woche wird es nicht mehr zu übersehen sein: Das Rathaus wird dann ebenso von Regenbogen-Fahnen geschmückt sein wie die Straßenbahnen, Bäder und Krankenhäuser. Denn am 1. Juni beginnt in Wien mit der EuroPride das größte Event der europäischen LGBTIQ-Community (die englische Abkürzung bezeichnet lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle sowie Queer-Personen; Anm.). Bis 16. Juni stehen quer übers Stadtgebiet 50 Veranstaltungen auf dem Programm.

Zu den größten zählen der Life Ball am 8. Juni, das EuroPride Village auf dem Rathausplatz und der EuroPride Park im Sigmund-Freud-Park mit Gastrostationen und Liveauftritten sowie die Regenbogenparade. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Spezialangebote in Wiener Kulturinstitutionen. Bei der „ Wedding Day Party“ im Hotel Meridien können sich homosexuelle Paare das Jawort geben.