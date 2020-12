Wien bekommt ein queeres Jugendzentrum

London hat eines, genau wie Paris, Berlin oder Köln. Jetzt soll auch Wien ein queeres Jugendzentrum – eine Anlaufstelle für LGBTIQ-Jugendliche (also lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intergeschlechtliche und queere Jugendliche) bekommen.

„Das ist fix“, versichert Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos). Er kommt damit einer Forderung der HOSI (Homosexuelle Initiative) Wien nach. Auch SPÖ und Grüne stehen hinter dem Projekt.

„Jugendliche, die ihre sexuelle Orientierung oder ihre Geschlechtsidentität erst entdecken, sind oft besonders allein“, sagt HOSI-Obfrau Ann-Sophie Otte. „LGBTIQ-feindliche Beschimpfungen an Schulen sind keine Seltenheit. Und selbst in ihren Familien werden die Jugendlichen oft nicht akzeptiert. Das führt zu einer bis zu sechs Mal höheren Suizidgefährdung. Um das zu ändern, braucht es Profis“, so Otte.