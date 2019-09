Pride in Himberg: „Wir sind keine Spaßveranstaltung“

Einmal im Jahr findet in der Bundeshauptstadt die Vienna Pride statt – eine Regenbogenparade, die von Jahr zu Jahr beliebter wird. In Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha gibt es diesbezüglich am Samstag eine Premiere: Zum ersten Mal in Österreich findet nun eine Pride-Parade außerhalb einer Stadt statt.

Der Grund dafür: Im Juli wurde ein homosexuelles Pärchen in Himberg verbal attackiert. Bürgermeister Ernst Wendl meinte zu dem Vorfall, dass er gegen solche Angriffe machtlos sei.

1.000 Besucher erwartet

„Wir wollen den Menschen und vor allem dem Bürgermeister von Himberg zeigen, dass man sehr wohl etwas gegen Diskriminierung tun kann,“ sagt Katharina Kacerovsky, die Organisatorin und Geschäftsführerin der Stonewall GmbH. Unter dem Motto „ Vienna Pride goes Himberg“ werden sich Demonstranten – die Veranstalter rechnen mit rund 1.000 – gemeinsam für die Rechte von sexuellen Minderheiten stark machen.

Der Demozug startet um 12 Uhr beim Bahnhof und endet um 13 Uhr mit der Abschlusskundgebung am Hauptplatz. Bis 15 Uhr sorgen zudem DJs für Stimmung. Organisatorische Herausforderungen, die auch den Bürgermeister beschäftigen: „Wir mussten die ursprüngliche Route optimieren, da eine Ortsdurchfahrt nicht möglich gewesen wäre. In Gesprächen konnten wir das aber lösen.“ Ein Problem mit der Parade habe er aber keineswegs, betont Wendl.