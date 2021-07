Zu Besuch im Wohnpark Alterlaa: Die beliebte Betonburg

In den 70ern sei es „ein unheimliches Abenteuer“ gewesen, im Wohnpark einzuziehen. „So eine Wohnanlage hat es bis dahin noch nicht gegeben“, sagt Bauchinger. In der Öffentlichkeit hätten sich aber sofort zwei Lager gegen den Plan von Architekt Harry Glück (siehe Infokasten unten) gebildet – die glühenden Verfechter und die kompletten Gegner. Psychologen und Ärzte warnten in den Medien, dass es psychisch krank machen könnte, in den Betonburgen zu leben, erzählt Bauchinger. „Das hat ein totales Wir-Gefühl bei uns Wohnparkbewohnern ausgelöst, wir waren vereint gegen die Stimmen von außen und wollten beweisen, wie gut es uns hier geht.“

Das Wir-Gefühl hält sich bis heute. Das zeigt sich schon an 33 Wohnpark-Vereinen, die hier angesiedelt sind. Man kann etwa gemeinsam Sport machen oder Bridge spielen.