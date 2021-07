Neues Schönbrunn-Kochbuch: Speisen wie die Habsburger

Ein Kapitel ist zum Beispiel den Essgewohnheiten von Kaiserin Maria Theresia gewidmet. Was sie gerne gegessen hat? „Hauptsächlich viel“, sagt Iby. Aber sie habe auch immer romantische Essen zu zweit veranstaltet – natürlich nur mit ihrem Gemahl Kaiser Franz I. Stephan. „Heute würde man dazu wohl Date Night sagen“, ergänzt Iby.

Das Buch richte sich dezidiert nicht nur an Touristen, sondern auch an die Einheimischen, erklärte Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, bei der Präsentation. „Jeder kann sich so ein Stück Schönbrunn nachhause stellen.“