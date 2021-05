Nachts im Schlosspark Schönbrunn: Ein Stück Freiheit im Lockdown

Öffnungszeiten

Von Mai bis Juli ist der Schlossgarten laut Parkordnung von 6.30 bis 21 Uhr geöffnet. Dann werden die meisten Tore zugesperrt. Eine Stelle, an der man immer hinauskommt, ist beim Wächter am Haupttor. Ganz abgeriegelt werden kann der Park wegen der Wohnungsmieter nicht. Auf der Wiese liegen darf man eigentlich nicht – derzeit nehmen es die Bundesgärten mit dieser Bestimmung aber nicht so genau.

Strafen

Wer außerhalb der Öffnungszeiten im Park erwischt wird, begeht eine Verwaltungsübertretung. Laut Bundesgärten setzt die Polizei vor allem auf Ermahnungen und eskortiert nächtliche Besucher mitunter aus dem Park. Strafen kann es bei Sachbeschädigungen und Verstößen gegen die Corona-Regeln setzen.