Die Homestory: Füchse in Wien

Das Phänomen Stadtfuchs ist noch nicht so alt: In den 1970er-Jahren machten Wissenschafter erstmals Beobachtungen in Großbritannien, dass die Tiere in Siedlungen in Familiengruppen leben.

Die Füchse an sich sind neugierig. Und: „Stadtfüchse sind neugieriger als andere“, sagt Walter. Dass die Tiere bis auf zwei bis drei Meter an Menschen herankommen, sei durchaus normal. Sie werden auch untertags beobachtet. Denn sie haben einen Riesenvorteil in den Städten: „Sie werden kaum bejagt.“