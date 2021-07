Faktencheck: Fünf Mythen rund ums Wiener Parkpickerl

Ganz falsch dürfte dieses Argument nicht sein. Das legen Untersuchungen nahe. Im Jahr 2019 wurde in einer Studie für die MA 18 (Stadtentwicklung) die Pickerl-Einführung in Währing (2016) und Favoriten (2017) analysiert.

Durch die Maßnahme ging demnach in beiden Bezirken die Belegung der Stellplätze deutlich zurück. In Währing von 90 auf 70 Prozent, in Favoriten von 81 auf 62 Prozent.

Die bessere Verfügbarkeit von Parkplätzen animierte Bewohner aber tatsächlich, kurze Wege innerhalb des Bezirks mit ihrem Pkw zurückzulegen. „Die jetzt verfügbaren Stellplätze haben neue Fahrten generiert“, heißt es explizit in der Studie.

Die Folgen der Einführung des Pickerls 2018 in Simmering wurden ebenfalls untersucht. Die Studie lieferte ähnliche Ergebnisse: Rückgang der Parkplatz-Auslastung und der Fahrzeuge ohne Wiener Kennzeichen, aber hoher Zonenbinnenverkehr.