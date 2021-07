Wiener Umlandgemeinden planen eigenes Parkpickerl

Zum ersten Parkpickerl-Gipfelgespräch waren Vertreter der Städte Klosterneuburg, Mödling, Purkersdorf und Schwechat gekommen. Sie alle grenzen direkt an Wien und befürchten, dass ihre Kommunen wegen der Umstellung in Wien völlig zugeparkt werden, falls nichts passiert. In der Sitzung wurden in einem ersten Schritt „alle Probleme eingesammelt“, sagt Hintner. Die nächste Gesprächsrunde wird im September stattfinden, wobei dann alle Anrainergemeinden dabei sein sollen. Bis dahin soll jede Kommune für sich klären, wo genau man das Gratisparken verbieten will. An Instrumentarien stehen den Bürgermeistern das Parkverbot, die blaue Kurzparkzone und die grüne Parkzone zur Verfügung. In den grünen Zonen kann man sein Auto um einen Fixbetrag den ganzen Tag über stehen lassen.

Schwechat hat bereits angedeutet, dass man das gesamte Stadtgebiet einbeziehen will. Andere Städte wie etwa Purkersdorf planen das nur für bestimmte Bereiche. Stefan Schmuckenschlager (ÖVP), Bürgermeister von Klosterneuburg: „Es wird individuelle Entscheidungen geben, aber diese sollen aufeinander abgestimmt sein.“

Landesrat Schleritzko hat den Gemeinden zugesagt, dass ihnen das Land mit fachlicher Expertise zur Verfügung stehen wird: „Die Ausweitung des Wiener Parkpickerls stellt sowohl für die Gemeinden an der Landesgrenze, aber auch für das Land eine Herausforderung dar. Deshalb war dieser erste Austausch ganz wichtig.“