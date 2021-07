Klischeekeule: Reiseführer über Wien im Realitätscheck

Im selben Kapitel erwartet den Leser dann noch ein regelrechter Affront in Bezug auf die Staatsoper. „Der wuchtige Bau an der Ringstraße mag bei Tag zwar einem Bahnhof ähneln.“ Bitte wie? Oder besser: Oida, was? Man mag vielleicht kein Operndirektor sein, aber dem weltberühmten Bau am Ring gilt es natürlich trotzdem ausnahmslos zu huldigen. Wie ein Bahnhof! Also, bitte.

Zumindest Nicht-Wiener haben vor dem heimischen Glanz und Gloria einen Kniefall zu machen. Denn, wie in „City Trip Wien“ richtigerweise steht, „echte Wiener lieben und hassen ihre Stadt gleichermaßen und würden doch niemals dulden, dass ein Fremder schlecht über ihre Stadt redet.“

Sprachbarrieren

Apropos sprechen: Laut Reiseführer „Marco Polo“ ist „Oida“ das beliebteste Wort. Wer Wien wirklich verstanden hat, weiß natürlich, dass es in Wahrheit „ur“ ist, das sich sanft und ur unauffällig in fast jeden Satz drängt. (Behaupten zumindest Gesprächspartner aus anderen österreichischen Bundesländern).