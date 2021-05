Wiener Sommerkinos: Ein neues Freiluft-Kino und ein Umzug

Hauptbibliothek

Das Kino am Dach im 7. Bezirk startet am 1. Juli mit „Sargnagel – Der Film“. Neben Animations- und Schwarz-Weiß-Streifen ist der österreichische Film Programmschwerpunkt. Geöffnet hat das Kino am Dach bis 19. September.

Volkskundemuseum

Ein Panorama zeitgenössischer Kurzfilme, die sich mit Utopien befassen, erwartet das Publikum von 25. Juli bis 24. August beim dotdotdot-Festival im Hof des Volkskundemuseums im 8. Bezirk. Als Rahmenprogramm gibt es Workshops und Filmwerkstätten. Die Zuschauer verfolgen die Filme aus Liegestühlen, zu denen sie beim Eintreten geführt werden.

Volxkino

Auch das kostenlose Wanderkino wird wieder stattfinden. Wann die Premiere über die Bühne gehen wird, soll bis Ende Mai bekannt gegeben werden – Mitte Juni oder 1. Juli werden aktuell anvisiert. Gespielt wird bis Mitte bzw. Ende September. Inhaltlich gibt es einen „sanften“ Schwerpunkt auf Filme weiblicher Regisseurinnen. Und auch Streifen, die bisher noch nicht im Kino zu sehen waren, werden gezeigt.