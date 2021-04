Auch die Kinos müssen noch auf den Ketchup-Effekt warten

Mit dem angekündigten breiten Öffnungsschritt will die Regierung Perspektiven dafür geben, was ab Mitte Mai endlich wieder möglich sein soll. Was die österreichischen Kinos betrifft, könnte aber auch dieses Datum noch zu früh sein.

Branchensprecher Christian Dörfler vom Kinoverband sagt, dass ein Öffnen am 19. Mai aus seiner Sicht als Kinobetreiber (Wiener Haydn Kino) „wirtschaftlich nicht vertretbar erscheint, wenn sich davor an der Öffnungssituation in Deutschland nichts ändert.“

Keine Lieferung

In mehreren Ländern Europas, etwa Italien, demnächst Frankreich, sperren die Kinos wieder auf. Auch in den USA ist das bereits, nach Bundesstaaten gestaffelt, geschehen. Das ändert aber wenig an der Situation hierzulande. „Da geht es uns wie dem Gastronom, der seinen Gasthof öffnen darf, aber von seinem Lieferanten keine Getränke und Speisen geliefert bekommt“, meint Dörfler. „Solange Deutschland nicht aufmacht, kommen auch die großen US-Filme nicht nach Österreich.“

Zudem würden die Filme für den großen deutschen Markt synchronisiert, auch in dieser Hinsicht sei ein kleiner Markt wie Österreich stark von der deutschen Entwicklung abhängig.