Wie viel Sommer gibt es in Wien für wenig Geld?

„Nix is so schee wie der Summer in Wien“, säuselte Ernst Palicek 2014 und schuf damit eine Hymne, die bis heute an heißen Abenden vom Heldenplatz bis zur Donauinsel widerhallt. Über den tatsächlichen Wahrheitsgehalt der Aussage mag man geteilter Meinung sein, aber um es auf Wienerisch zu sagen: So schlecht is’ ned.