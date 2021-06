Wie ein zweites Wohnzimmer: Gratis Angebote in den Wiener Parks

Action: In 24 Parks stehen Beachvolleyballplätze zur Verfügung, in 23 weiteren gibt es Vorrichtungen für Slacklines, also zum Balancieren. Trampolins gibt es in 39 Parks, Tischtennis kann man sogar an 128 Standorten spielen. Alle Parks plus die jeweilige Ausstattung gibt es unter www.wien.gv.at/ umwelt/parks/anlagen

Radfahren: Beim Radmotorikpark an der Neuen Donau gibt es 17 Stationen, inklusive Stangen-Slalom und Balancierstrecke. Der Eintritt ist frei. Bis 10. Oktober gibt es zudem Freitag, Samstag und Sonntag , jeweils von 13 bis 18 Uhr, kostenlose Trainings für Kinder.

Grillen&chillen

Grillen: Wer keinen Balkon hat – oder Nachbarn, die sich mit etwaiger Rauchentwicklung nicht anfreunden können –, kann auf die acht kostenlosen Grillplätze, wie jenen im Inzersdorfer Draschepark ausweichen. Alle Infos auf www.wien.gv.at/ umwelt/wald/freizeit/grillen/

Chillen: Wer nicht aktiv sein möchte, hat auch die Möglichkeit, einfach nur zu entspannen. Herauszuheben sind etwa die Hängematten beim Schloss Neugebäude in Simmering. Neue Sessel-Tisch-Kombis mit Überschattung gibt auf der Wieden beim Wanda-Lanzer-Park.