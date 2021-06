Für Marco Wanda kommt Hemingway erst nach Lionel Messi

Eine, der er sich jetzt voll und ganz widmen kann. Auch wenn der Wiener früher davon sprach, nach großen Tourneen in depressive Stimmungen zu verfallen – jetzt in der Corona-Krise hat er das Gegenteil erfahren. „Okay, ich kann nicht auf Tour gehen. Aber deshalb breche ich nicht nieder und weine am Küchenboden. Ich weiß ja, dass das wieder kommt. Aber früher habe ich Alben immer zwischen Tourneen geschrieben, wenn ich kurz in Wien war. Jetzt habe ich ewig Zeit dazu. Das nächste soll 2022 rauskommen, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben keine Deadline und keinen Druck. Und das ist super.“

Vielleicht hat Wanda deshalb so viel Text wie noch nie in „Die Sterne von Alterlaa“ gepackt. Daran, dass sich der ehemalige Literatur-Student in der Zeit der Pandemie wieder mehr mit Sprachkunst beschäftigt hat, liegt es nicht.