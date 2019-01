Wintersport in Wien: Diese 8 Tipps klappen ohne Schnee von oben

2. Für Frühaufsteher

Eine winterliche Art von Frühsport bietet der Eisring Süd in Favoriten. Wochentags ist der Kunsteis-Platz ab 8 Uhr geöffnet – so früh wie keine andere Eisfläche in der Stadt.

3. Für Traditonelle

Beim Eislaufverein in Wien-Landstraße wird Rundtanz gelehrt. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form des Eislaufen zu Musik in Paaren oder auch im Kreis, die am Platz des Wiener Eislaufvereins (WEV) seit ca. 150 Jahren praktiziert wird.

Der Einstieg in einen Kurs ist auch während der Saison möglich.