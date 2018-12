So sieht der neue Wiener Eistraum aus

Wo man in Wien sonst noch eislaufen kann

Kategorie: Legendär

Beim Wiener Eislaufverein im 3. Bezirk. Seit 20. Oktober läuft die Saison beim Eislaufverein neben dem Hotel Intercontinental. Der Eislaufverein ist heuer 151 Jahre alt geworden. Bis 3. März nächsten Jahres steht die Eisfläche Besuchern zu Verfügung.

Kategorie: Über den Dächern Wiens

Kunsteisbahn Engelmann (17, Syringgasse 6-14). Seit 26. Oktober geöffnet, steht die Kunsteisbahn Engelmann in Hernals sogar bis 10. März Besuchern offen. Der Blick ist wunderbar. Jeden Freitag wird auch eine Eisdisco veranstaltet (Musikwünsche erwünscht).

Kategorie: Oldie, but Goldie

Der Eisring Süd beim Wasserturm in Favoriten ist täglich geöffnet, die Halle nur Freitag bis Sonntag. Eisdisco ist immer sonntags - und in der Halle.

Kategorie: Wenn es draußen zu kalt ist

Eislaufen in der Stadthalle: Bis 10. März 2019 steht dem Eislaufvergnügen in der Wiener Stadthalle (15., Vogelweidplatz 1) nichts im Wege. Jeden Samstag findet dort keine Eisdisco, sondern Eisparty statt.

Eislaufen in der Albert-Schultz-Halle: Die Halle der Vienna Capitals in Kagran (22., Attemsgasse 1) ist bis 30. März an Samstagen von 13 Uhr bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Videos: Carlo Toffolo