Währing stimmt erneut gegen das Parkpickerl

Auch wenn der Druck zuletzt größer wurde: Währing bleibt in der Parkpickerlfrage standhaft. 56,05 Prozent oder 11.267 Personen votierten gegen die Einführung des Pickerls, 43,57 Prozent oder 8758 Personen dafür. Der Rest entfällt auf ungültige Stimmen. „Die Beteiligung der Währinger war sensationell“, sagte Währings Bezirksvorsteher Karl Homole in einer ersten Reaktion zum KURIER. Er sei stolz auf die Bezirksbewohner, das Ergebnis zeige erneut, dass man über die Bevölkerung nicht so einfach drüberfahren könne.