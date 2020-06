Währing: Abstimmung über Parkpickerl

Das Pickerl soll in dichtverbauten Gebieten Pendler und "Pickerlflüchtlinge" anderer Bezirke abhalten. Umstritten ist die Grenzziehung am Fuße des Schafbergs in der Scheibenberggasse. Ebenso, dass alle zahlen müssen: Die einen fürs Pickerl, die anderen für jeden Einkauf, Amtsweg oder Verwandtenbesuch: Autofahrer aus pickerlfreien Gebieten und Garagenbesitzer müssen dann von 9 bis 22 Uhr pro Stunde 1 € bei maximal zwei Stunden "Besuchszeit" berappen, obwohl Öffi-Alternativen – etwa am Schafberg – Mangelware sind.

Für ein flächendeckendes Parkpickerl hat sich nach dem 15. Bezirk am Montag ohne Bürgerbefragung auch der Bezirk Meidling gegen die Stimmen von VP und FP ausgesprochen.