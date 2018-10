Wiener Grüne: Eine Neuaufstellung auf Raten

Umzug in Town-Town-Komplex

Auch die Örtlichkeit der Parteizentrale soll sich ändern: Wie der KURIER erfahren hat, sieht es derzeit danach aus, dass das langjährige Hauptquartier aus der Neubauer Lindengasse in den Town-Town-Bürokomplex in Erdberg übersiedeln wird. Man habe sich auf einen Umzug in das Kubus-Gebäude an der Ecke Würtzlerstraße/Erdbergstraße geeinigt, ist aus grünen Parteikreisen zu hören.

Ein offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. „Die Suche ist weiter fortgeschritten, aber es ist noch nichts unterschrieben“, sagt ein Parteisprecher. Im August hatte die Wiener Zeitung berichtet, dass die Grünen ein Anbot für Räumlichkeiten im rund 100 Meter hohen Ares-Tower auf der Donauplatte gelegt haben. Gegen den Plan, die Zentrale in einem Hochhaus anzusiedeln, soll sich aber Widerstand geregt haben. Bekanntlich haben Grüne mit dieser Gebäudeart nicht die besten Erfahrungen: Der Streit um den Wohn- und Hotelturm am Heumarkt spaltet die Partei bis heute.