Wiener Grüne: Eine mühsame Neuaufstellung

Abgrenzung zur SPÖ

In Aussicht gestellt wurde damals auch eine stärkere Abgrenzung vom Koalitionspartner SPÖ. Diese versprach am Samstag erneut Landessprecher Joachim Kovacs. Und zwar in der Frage des umstrittenen Lobautunnels, gegen den die Grünen seit dieser Woche wieder lautstark trommeln. Wenn ein Partner mit „Vollgaskaracho“ an die Wand fahre, müsse man ihm die Augenbinde abnehmen, sagte er in Anspielung auf die positive Haltung der SPÖ zu dem Bauprojekt. Unfrieden in der Koalition fürchtet Kovacs offenbar nicht: „Eine inhaltliche Auseinandersetzung hat einer Zusammenarbeit noch nie geschadet.“

Zu Beginn des Parteitreffens beschlossen die Grünen einen Antrag, in dem sie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) auffordern, von dem „unsinnigen und milliardenteuren Prestigevorhaben abzurücken.“ Scharfe Kritik am Projekt kam auch von Vassilakou. Sie erntete zudem Applaus für ihre Kritik an den Plänen der türkis-blauen Bundesregierung zur Kürzung der Mindestsicherung.

Für die nächste Landesversammlung steht bereits ein Programmpunkt fest: Im Herbst wollen die Grünen klären, wie die restlichen Listenplätze vergeben werden.