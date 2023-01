Wiener Gemeinderat hat Flächenwidmung für Gastro-Großmarkt besiegelt

Das Projekt ist nicht unumstritten. Unter anderem wurde von Gegnern das zu erwartende Lkw-Aufkommen kritisiert. Laut Valentin wird der Verkehr am Gelände im Vergleich zur Großtankstelle und Hotel jedoch geringer sein. Transgourmet hat zuletzt ebenfalls erläutert, dass laut derzeitigen Planungen rund 75 Lastwagen täglich den Großmarkt anfahren sollen. Auf der benachbarten Autobahn seien hingegen mehr als 50.000 Fahrzeuge täglich unterwegs, gab man zu bedenken.

Die Lieferung zu den Kunden soll spätestens bis 2030 gänzlich emissionsfrei, also mit Elektrofahrzeugen, erfolgen. Errichtet werden soll der Komplex in den Jahren 2024 bis 2026.

Kritik wurde jedoch auch am Dienstag laut. Gegenüber „Radio Wien“ vermutete Penzings ÖVP-Obmann, der Nationalratsabgeordnete Wolfgang Gerstl, dass das Projekt rasch durchgepeitscht werden soll, bevor ein neues Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung in Kraft tritt. Für FPÖ-Planungssprecher Anton Mahdalik ist die Errichtung eines „Betonquader-Abholgroßmarkts“ völlig „inakzeptabel“, wie er in einer Aussendung betonte.