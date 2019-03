Wiener Donaukanal: Heuer kein Figar und Sommergarten

Auch am Ufer, wo 2012 das Partyschiff "Buho Verde" abgebrannt war, standen einst Gastro-Hütten. Der ehamlige Pächter ging in Konkurs, die rechtliche Auseinandersetzung ist aber noch nicht abgeschlossen. Holt sich die Stadt beide Flächen zurück, könnten auch diese künftig in das neue Konzept zum Donaukanal einfließen.