Wiener Donaukanal: Uferflächen wurden neu vergeben

Lange mussten die Gastronomen am Wiener Donaukanal zittern. Wie berichtet, laufen im Oktober die Pachtverträge von Tel Aviv Beach, Feuerdorf, Hafenkneipe, Central Garden, Adria Wien und Badeschiff-Vorkaifläche aus. Die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK), Eigentümerin des Ufers, suchte seit November nach Interessenten. Nun wurde eine Neuvergabe vorgenommen.

"Die Nerven liegen blank", erzählte Karin Guttmann von der Hafenkneipe noch vor knapp zwei Wochen. Sie hatte sich – wie die meisten von der Ausschreibung betroffenen Gastronomen – um einen weiteren Pachtvertrag beworben. Und zumindest sie darf aufatmen. Die Fläche der Hafenkneipe wurde erneut an Guttmann vergeben. Ebenfalls keine Änderungen gibt es bei Tel Aviv Beach, Feuerdorf und Central Garden.

Neu: Figar-Macher und Cafè Fraulein's

Neu vergeben wurden hingegen die Flächen der Adria Wien und Badeschiff Vorkaifläche. Für Erstere erhielt die Vienna Waterfront GmbH den Zuschlag. Hinter der noch zu gründenden Firma stehen unter anderem David Figar und Ergo Seiler, die am Donaukanal drei Jahre Figar macht Urlaub betrieben hatten. Die Badeschiff-Vorkaifläche wurden an Cafè Fraulein's (Stephanie Edtstadtler) vergeben.

Gerold Ecker, bisheriger Pächter der beiden Flächen, hat sich wie berichtet nicht um neue Verträge beworben. Er streitet vor Gericht mit der DHK wegen der Ausschreibung und des Auftrags zur Übergabe der Flächen, den ihm die DHK schickte. Er will seine Uferabschnitte jedenfalls nicht kampflos an die neuen Pächter übergeben: „Aus unserer Sicht ist nicht von einer Bespielung auszugehen. Dazu braucht es einen rechtlich bindenden Räumungstitel“, sagt er zum KURIER. Der nächste Gerichtstermin in der Sache findet am 18. Oktober statt.