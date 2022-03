Wiener Bar Campari eröffnet "Sala Davide" und lädt zum "Apericena"

Dass die 20er-Jahre wieder en vogue sind, das merkt man in Wien an so manchen Neugestaltungen von Lokalen und Hotels. Da wäre etwa die Bar Barflys oder das Hotel Motto im 6. Bezirk.

Demselben Stil folgt auch das italophile Innenstadt-Lokal "Campari Bar" in der Seitzergasse. Diese Bar hat sich in Wien bereits etabliert, als eine Art Stammlokal der gehobenen Klasse. Immerhin befindet man sich im sogenannten "Goldenen Quartier", zwischen den Nobelboutiquen der Stadt.

"Wenn das Schwarze Kameel nebenan voll ist, dann setzt man sich eben in die Bar Campari", so lautet üblicherweise das Motto. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Bar Campari vor einigen Jahren in Zusammenarbeit von Campari Austria und dem Schwarzen Kameel entstand.