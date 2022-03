Nach dem Bummeln ist vor der Einkehr im Bummelhof

In der Mariahilfer Straße Nummer 88a steht ein neues, begrüntes Schild: Noch 12.277 Kilometer bis nach Honolulu, 765 Kilometer bis nach Rom, 1.278 Kilometer bis nach Konstantinopel und 0 Kilometer bis nach Wien. Was sich dahinter verbirgt, ist ein kulinarisch vielseitiges Eck-Lokal namens Bummelhof, das am 15. März die Pforten öffnen wird. Es befindet sich im Zitahof – erbaut im Jahr 1900 vom k.u.k. Obersthofmeisteramt.

Dort gibt es künftig Pizza (wie in Rom), Bowls (wie in der Hauptstadt von Hawaii) und Spieße (wie im alten Konstantinopel, dem heutigen Istanbul). So erklärt es zumindest Inhaber Fatih Kuzu. „Traditionell werden Schwertspieße über einem einfachen Holzkohlegrill zubereitet“, sagt er.