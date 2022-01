Verkehr: Die letzte Reise der verlassenen Räder

Vier Wochen Gnadenfrist

Damit die MA 48 überhaupt aktiv wird, braucht es vorab eine Beschwerde. Absetzen kann man diese über das Misttelefon (01/546 48), das Magistratische Bezirksamt, über eine Bezirksvorstehung oder die „Sag’s-Wien“-App am Handy. Im Fall der App gehen die Meldungen beim Stadtservice ein, ansonsten gelangen sie zur MA 48.

Deren Mitarbeiter kontrollieren daraufhin, ob an der genannten Stelle tatsächlich ein einsames und verlassenes Fahrrad steht. „Wir fahren zu der Adresse, ohne zu wissen, was uns erwartet“, sagt Tesar. Mit Fotos und Notizen wird der Zustand des Rads dokumentiert. Damit es entfernt werden kann, muss es desolat, also nicht mehr fahrbereit sein, so die MA 48. Das heißt: Es müssen etwa die Reifen, der Sitz oder das Lenkrad fehlen.