Stefan Sagmeister: „Ich dachte, die ganze Welt ist so wie Wien“

Welcher Ort in Europa ist besonders kreativ?

Bis vor dem Brexit war London Europas Kreativwerkstätte. Viele haben London wegen des Brexit verlassen. Der Einfluss ist aber noch da: Musik, TV, Architektur, auch in meinem Bereich Design. Selbst Jonathan Ive von Apple, vielleicht der wichtigste Designer der vergangenen Jahre, ist Engländer. Dann gibt es noch Barcelona oder Amsterdam.

Gedeiht Kunst besser, wenn man günstig lebt?

Günstige Mieten sind ein fruchtbarer Boden für Kunst. Wir sehen das in den Staaten. In den 80ern, als ich hinzog, war New York das Zentrum der Kunstschaffenden. Jetzt ist es Los Angeles: Für ein 20-Quadratmeter-Studio in New York bekommt man ein Haus plus Studio in L.A.

Müssen Künstler leiden, um erfolgreich zu sein?

Das romantische Bild des armen Künstlers, der leiden muss, um gute Arbeit zu leisten, stimmt nicht. Auch Van Gogh (Prototyp des leidenden Künstlers, Anm.) soll sein Ohr nicht im Wahn, sondern im Streit verloren haben.