Ein Uni-Campus für alle mit Arthouse-Kino und Konzertsaal

Insgesamt verfügt die Universität für Musik und darstellenden Kunst, kurz mdw über 9 Standorte und 15 Institute. Unter anderem sind die Standorte in Schönbrunn, oder auch in der Seilerstätte und Singerstraße zu finden. Zur Uni gehört auch das Max-Reinhardt-Seminar oder das Institut für Popularmusik oder Orgelmusik. Die Plätze an der staatlichen Universität sind begehrt. In der Filmakademie werden jährlich von 300 Bewerbungen nur rund 15 aufgenommen, heißt es.

Zahlreiche Events der Universität kann man derzeit online streamen.