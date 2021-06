Fußball auf dem Schirm – vom EM-Quartier im WUK bis zur Kantine in der Seestadt

Beliebte Public-Viewing-Orte wie das Salonplafond im MAK und die Strandbar Herrmann am Donaukanal setzen diesmal aus. Zu kurzfristig und zu kompliziert sei alles, heißt es. Und man habe zu wenig Personal.

All das liegt daran, dass lange unklar war, ob die Corona-Vorschriften Public Viewing bei der Fußball-Europameisterschaft (die am Freitag startet) zulassen. Nun ist klar: Sie tun es.

Das österreichische Nationalteam ist jedenfalls bei drei Spielen dabei: Am 13. Juni um 18 Uhr gegen Nordmazedonien, am 17. Juni um 21 Uhr gegen die Niederlande und am 21. Juni um 18 Uhr gegen die Ukraine. Der KURIER weiß, wo man die Nationalelf gemeinsam anfeuern kann.