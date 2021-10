Wenn das Dinner zum Event wird

Essen vom Fließband

Beispiele für derartige Inszenierungen finden sich international genauso wie in Wien. Singapur Airlines etwa funktionierte im Vorjahr ein Flugzeug, das wegen der Krise am Boden bleiben musste, zu einem Pop-up-Restaurant um. Ein Hotel in Paris ließ das Wasser aus dem Pool aus und stellte dort Tische auf.

In Wien bieten heute und morgen erstmals Stefan Beyer, Koch im „Das Ferment“, und Dogenhof-Koch Lukas Stagl feines Essen am Fließband an – und zwar in einem Apartment, das zum Dogenhof gehört und sich über dem Restaurant befindet.