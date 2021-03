Neu in Wien: Bergkäse und Apfelmus im „Käsmann“

Essen im Glas: Käseknöpfle zum Selbermachen

"Vegane Bolognese, vegane Schwarzwurzelsuppe oder veganes Kichererbsen-Süßkartoffel-Ragout", zählt der Vorarlberger auf. Sie wollen auch während der Krise kreativ bleiben. Daher wird auch eigener Sirup hergestellt: Von Tonic-Sirup bis zum Orange-Salbei-Sirup findet man die hausgemachten Köstlichkeiten mit simplem schwarz-weiß Logo in den Regalen.

In dem Laden gibt es auch Cocktails im Glas zum Mitnehmen. Absolutes Highlight soll das Käsespätzle im Selbstmach-Set sein. Die berühmten Vorarlberger Käsknöpfle. Im Set enthalten sind Spätzle, die richtige Käsemischung, Zwiebeln in Butterschmalz und Apfelmus. "In nur fünf Minuten hat man so zuhause das beste Essen", sagt Kappauer.

Die Nachfrage sei so groß, dass schon in den nächsten Wochen ein Automat installiert werden soll. "So können die Wiener auch unter der Woche mit Käse und Spätzle versorgt werden", sagt er.