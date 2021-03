Hartwürstel und Kürbiskernöl: Die Südsteiermark kommt in die Burggasse

Zehn Jahre verbrachte sie in Wien - meistens in ihrem Stammlokal "Wirr" in der Burggasse im 7. Bezirk - bevor sie wieder in ihre Heimat, die Südsteiermark, zurückzog. Jetzt hat sie von ihrem damaligen Stammlokal ein Angebot bekommen und darf in dem kleinen Shop nebenan südsteirische Spezialitäten verkaufen. Vorerst mit einem Pop-up-Konzept bis zum 5. Mai.

"Alles hat damit angefangen, dass ich Geschenkkörbe mit Produkten meiner Freunde, also Landwirten und Bauern aus der Steiermark, von Kürbiskernöl bis zu Hartwürstl, zusammengestellt habe", sagt sie.

Auf die Schnelle habe sie damals einen Online-Shop auf die Beine gestellt. Der Erfolg überraschte sie selbst: "Die Geschenkkörbe wurden bis nach Shanghai bestellt", sagt sie.