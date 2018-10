"Beauty": So ist die Ausstellung von Design-Star Sagmeister im MAK

Stefan Sagmeister ist tatsächlich ein Meister – in der perfekten Inszenierung von Banalitäten. Und natürlich vermag er zusammen mit seiner Partnerin Jessica Walsh effektvoll Staunen auszulösen.

Auch „Beauty“, das überbordende Nachfolgeprojekt der „ Happy Show“, ist designmäßig durchchoreografiert: von der eigens entwickelten Schrift, betont rund und mit Serifen, bis zum Logo, einem barockisierenden „B“, geflochten aus einer Schlange und vielen Rosen. Dieses Brezel ist an Kitschigkeit kaum zu übertreffen und erinnert an die schwülstigen Skulpturen-Monster, mit denen Damien Hirst 2017 in Venedig die Massen beeindruckte.

Bereits das Entrée ist spektakulär: Um in die Säulenhalle des MAK zu gelangen, hat man einen „Nebelvorhang“ zu durchschreiten, auf den Sagmeister das in abertausende Lichtpunkte explodierende „B“ projiziert.