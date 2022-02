Neues Bistro: Wo man neuerdings zum Werwolf werden kann

Der Legende nach ist der Werwolf ein Mensch, der sich in der Nacht in einen Wolf verwandeln kann.

In der Zieglergasse, Nummer 38, im 7. Bezirk soll genau das jetzt möglich sein – zumindest im übertragenen Sinn: „Untertags kann man im Café Wolfgang sitzen, in der Nacht daneben im Bistro Loup-Garou (franz.: Werwolf) abhängen“, sagt Bistro-Eigentümer Gilles Reuter.

Er führt nicht nur das Bistro, sondern auch das Kaffee im Shop Wolfgang nebenan, gemeinsam mit seinem Freund Gianni Ciaccia. Daher sei es legitim, wenn die Gäste ins Lokal nebenan wandern und sich sozusagen in der Nacht verwandeln. Die Schanigärten und die Plätze können genützt werden: Der Wolfgang-Kaffee kann also im Loup-Garou genossen werden, und die Speisen und Getränke von Loup-Garou im Café Wolfgang.

Die beiden Luxemburger Reuter und Ciaccia haben sich in Wien übrigens schon einen Namen gemacht. Ihr Speak-Easy-Lokal (versteckte Bar, Anm.) in der Neustiftgasse, „Die Parfümerie“, welches sich jetzt in der Hermanngasse befindet, war sofort ein Szene-Treff.