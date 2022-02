Alsergrund: Neue Freude im neuen Café Freud

„Professor Freud stand auf dem Schild auf einem Tisch – und der blieb immer leer“, erzählt Christian Göttlich. Der 50-Jährige hat vor zwei Wochen das besagte Kaffeehaus neu eröffnet. Davor stand es drei Jahre lang leer. Warum das so war? Die alte Dame verstarb, niemand habe sich um den Nachlass gekümmert, schildert Göttlich. Jetzt ist die Freude in der Berggasse ob der Neueröffnung groß: Praktisch im Minutentakt betreten neue Kundinnen und Kunden das Café. „Seid ihr neu? Was gibt es denn bei euch? Darf man in die Karte schauen?“, sind die Fragen der neugierigen Besucher.