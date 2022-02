Omas Buchteln: Vollpension-Kiosk am Schwedenplatz eröffnet

Es ist eine der sozialen Erfolgsstorys des Landes: die Vollpension. Das Konzept dahinter: Omas und Opas backen Kuchen, Torten und seit dem Corona-Lockdown auch Buchteln in einem Kaffeehaus. Glücklich sind bei dieser Vorgehensweise die Gäste, genauso wie die Pensionisten, die oft in einer schnelllebigen Gesellschaft ausgeschlossen werden. So kann einerseits Altersarmut bekämpft werden, andererseits auch die Einsamkeit.