Vollpension: Omas Kuchen als Erfolgsrezept

Frau Ela ist mittlerweile fast so etwas wie ein Publikumsmagnet. Oder, genauer gesagt: ihre Zimtschnecken sind es. Die schmecken – darüber ist man sich einig – nämlich tatsächlich so „wie bei der Oma“. Und bei der Oma schmeckt es ja bekanntlich am besten.

Dass das geflügelte Wort stimmt, beweisen Frau Ela und rund 20 weitere Omas (und ja, auch Opas) tagtäglich in der Vollpension im 4. Wiener Gemeindebezirk. Das Lokal in der Schleifmühlgasse 16 empfängt mit Retro-Charme. An den Wänden hängen ungezählte Bilder bunt durcheinander, bedient wird man in gemütlicher Wohnzimmerstimmung an alten Sofas. Fast wirkt es, als sei die Zeit stehen geblieben. So wie bei der Oma eben.

Die Vollpension verfolgt seit rund vier Jahren ein in Wien bislang einzigartiges Konzept: In dem „ Generationencafé“ backen Seniorinnen und Senioren ihre Kuchen und Torten für ein breites Publikum.

Das Ziel der Vollpension-Gründer war es, älteren Menschen zu einer sinnvollen Beschäftigung zu verhelfen – und sie mit jungen Menschen in Kontakt zu bringen. Nicht zuletzt deshalb werden die Kuchen in der Vollpension auch nicht bei der Bedienung am Tisch bestellt. Sondern direkt bei den „Backomas“ an der Budel. So kommt man besser miteinander ins Gespräch.